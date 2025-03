Ilgiornaleditalia.it - Sei Nazioni, l'Italia cede all'Irlanda nell'ultimo match

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Finisce 22-17 per gli irlandesi, al riposo avanti 12-10. ROMA - L'Italrugby è stata sconfitta all'Olimpico 22-17 dall''ultima giornata del Sei2025. Il primo tempo si era chiuso con gli ospiti in vantaggio 12-10. Un paio di gravi errori individuali che lasciano la squadra in infe