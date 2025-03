Oasport.it - Sei Nazioni 2025: l’Italia lotta, ma tre cartellini la condannano con l’Irlanda

Si è concluso il Seideldel rugby, con la squadra di Gonzalo Quesada che ha affrontato oggi all’Olimpico di Roma i campioni in carica del. E una bellissima Italia paga due ingenuità di Lamaro e Vintcent, costati un cartellino giallo e uno rosso e che fanno la differenza in un match che gli azzurri non permettono mai aldi chiudere.I primi minuti sono molto equilibrati, conche prova a muovere il pallone alla mano, ma fatica a guadagnare metri. Bene, però, la difesa azzurra che non concede chance agli ospiti. Al 10’ gran pallone intercettato da Fischetti, che poi calcia lungo e obbliga ad annullare gli irlandesi in area di meta. Al 12’ grande Italia, con Menoncello che trova il break, palla a Garbisi che con un calcetto beffa la difesa e ovale che arriva a Monty Ioane che va a schiacciare per il 7-0.