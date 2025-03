Oasport.it - Sei Nazioni 2025: Francia campione! Battuta la Scozia

Si è concluso il Seie allo Stade de France di Parigi a mettere il sigillo sul torneo si sono sfidati i padroni di casa dellae la. Bleus che con la vittoria con bonus dell’Inghilterra sapevano di dover vincere per conquistare il titolo, mentre i britannici erano già fuori dai giochi.Parte in attacco la squadra di Galthiè e dopo 4’ un fallo dellamanda Ramos sulla piazzola per il 3-0 iniziale. Trova la prima azione d’attacco la, ma perde palla dopo un lungo possesso, anche se anche i francesi commettono in avanti e nulla di fatto. All’11’ fallo di Jamie Ritchie e cartellino giallo per lo scozzese. E così spinge forte lae al 18’ è Yoram Moefana a sfondare e schiacciare per il 10-0. Al 21’, però, fallo di reazione di Peato Mauvaka e cartellino giallo che lascia lamomentaneamente in 14 e Russell accorcia dalla piazzola.