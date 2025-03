Superguidatv.it - Segreti di famiglia, replica puntate 15 marzo in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – sabato 15– con la soap turcadi(Yargi). Ecco iper rivedere gli episodi 56 e 57 in.Ceylin e Ilgaz passano la notte nello studio. La mattina dopo Gul si reca in studio, comprende la situazione e chiede alla figlia di regolarizzare il loro rapporto.Ilgaz e Ceylin si recano al mobilificio Bayrak, dove Ilgaz è stato convocato per difendere il proprietario in una causa di lavoro. L’udienza avverrà dopo due giorni.