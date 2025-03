Segnala risultato obiettivi mentre i leader inciampano di nuovo

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-15 20:45:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Lo sciopero di 83 ° minuto di Benedict Hollerbach ha guadagnato Union Berlin un punto potenzialmente prezioso nella loro manifestazione contro la retrocessioneil Bayern Monaco ha lasciato cadere i punti per la seconda volta in una settimana con un pareggio allo stadion e der Alten Forseroi.Il sostituto del 75 ° minuto di Leroy Sane aveva messo in rotta i visitatori dominanti per spostare 11 punti nella parte superiore della Bundesliga.L’ex giocatore giovanile del Bayern Hollerbach si è lanciato dall’interno della scatola dopo che il portiere Rookie Roten Jonas Urbig non è riuscito a tenere la croce di Josip Juranovic.Eisern! pic.twitter.com/iuqgoxybgm– 1. FC Union Berlin (inglese) (@fcunionen) 15 marzo 2025Union Berlin contro BayernAvendo subito una sconfitta di Shock First Home League della stagione con Bochum di terzo fondo sabato scorso, il Bayern non era diconvincente per gran parte della loro gara con gli avversari che hanno iniziato la giornata a sei punti sopra la zona di retrocessione.