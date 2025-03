.com - Seconda Categoria / La sfida per il titolo tra Cupramontana e Le Torri Castelplanio termina 0-0

A reti bianche la gara dell’Ippoliti tra i rossoblu cuprensi e quelli di, che restano insieme in testa a quota 48 punti: la cronaca ed il tabellino della gara, 15 MARZO 2025-senza vincitori né vinti lascudetto trae Le, prime a pari merito a quota 48 (47 alla vigilia della gara). Una partita tesa come solo gli incontri decisivi sanno essere.Il big match del Sauro Ippoliti di, valido per la ventiquattresima giornata del girone C di, ha avuto un solo padrone dal primo all’ultimo minuto di gioco: l’equilibrio, in una partita povera di occasioni e di grande spettacolo.Primo tempo che segue la stessa costante: il Cupra mantiene maggiormente il possesso del pallone mentre Lesi difendono con ordine e non lasciano spazio ad alcuna importante iniziativa dei padroni di casa.