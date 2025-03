.com - Seconda Categoria / Aurora Jesi in inferiorità numerica ma termina 1-1

In vantaggio gli ospiti con Grossi, pareggio prima del riposo con Porcarelli. Nella ripresa espulso Moretti per doppia ammonizione, 15 marzo 2025 –e Trecastelli, 1-1.L’, nonostante l’, riesce a strappare un punto. Padroni di casa che rischiano sin dalle prime battute per una svista difensiva che favorisce il doppio tentativo di Penacchini, due volte murato. La prima mezz’ora si gioca in un’unica metà campo: quella dell’, costretta a chiudersi per il pressing asfissiante del Trecastelli. Al 22’ Marini batte l’angolo, Giorgini la lascia lì e Grossi ne approfitta portando in vantaggio gli ospiti.A questo punto i padroni di casa cominciano ad avanzare ed a far abbassare il Trecastelli; questo fino al 2° minuto di recupero nel primo tempo, quando, su angolo di Togni, Pratichizzo la spizza per Porcarelli che pareggia i conti.