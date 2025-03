Ilfoglio.it - Scurati e il "Manuale delle Giovani Marmotte"

Leggi su Ilfoglio.it

“Difesa comune non significa riarmo, significa risveglio.un esercito europeo unitario di pace, democratico, esclusivamente difensivo, affiancato ad apparati specializzati nella soluzione diplomatica dei conflitti, non in competizione, ma al servizio del welfare.ecco, questa mirabile invenzione riempirebbe il vuoto lasciato dalla benefica estinzione dei guerrieri europei”. Con queste gravi e convincenti parole, nell’attesa di recarsi all’appuntamento unitario di pace, democratico, difensivo e tutto dedito al welfare, poi si spera almeno niente niente maleducato, in programma per oggi a Roma, l’intellettuale antifascista italiano Antonioha dato inizio alla sua collaborazione col “”.