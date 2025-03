Ilrestodelcarlino.it - Scuole chiuse per maltempo a Bologna, il sindaco: “Con l’allerta rossa lo dice la legge”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 15 marzo 2025 – Cinque milioni di danni, 45 persone fuori casa e 150 tecnici al lavoro per prevenire disastri da. Sono i primi numeri di questa ondata diche interessato ile il Bolognese senza travolgerlo, come invece si era temuto alla vigilia. Il meteo IlMatteo Lepore fa un primo punto mentre nella Bassa si scatena un nuovo intenso temporale (le previsioni meteo dicono proprio che oggi sono previsti fenomeno brevi ma impegnativi).meteo di domenica 16la pianura bolognese resta in arancione per la piena dei fiumi. LeLepore ha risposto anche sul tema delle. Ordinanza che sta facendo discutere i genitori e il coordinamento dei presidenti dei Consigli d'Istituto: è stato necessario chiudere le"perché questola" quando viene emessa