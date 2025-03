Agi.it - Scuole chiuse dopo il terremoto nel foggiano

AGI -oggi a San Nicandro Garganico, nel. Lo ha deciso il sindaco Matteo Vocalelo sciame sismico registrato ieri sera sul Gargano con epicentro al largo della costa.la prima scossa di magnitudo 4.7 registrata alle 20.37 ce ne sono state altre 13 di magnitudo da 3.8 a due. Tanta paura ma nessun danno alle strutture. "Da ieri sera ho aperto il Centro operativo comunale e oggi ho deciso la chiusura di tutte ledel paese anche per tranquillizzare i genitori- ha detto il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale - Anche questa mattina stiamo proseguendo con i controlli alle abitazioni. Dobbiamo verificare alcune crepe in edifici disabitati nella zona storica. Ma al momento non abbiamo registrato alcun danno serio agli edifici del paese". Controlli sono stati effettuati anche dagli altri sindaci dei Comuni che si trovano nell'area interessata dal sisma.