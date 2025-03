Anteprima24.it - Scosse Campi Flegrei, 242 persone sgomberate: la terra trema senza tregua

Tempo di lettura: 3 minutiNella zona dei, sono 242 leabitazione per l’inagibilità provocata dagli ultimi terremoti. I comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli hanno adottato complessivamente 23 ordinanze per 114 nuclei familiari. Il bilancio è reso noto da fonti della prefettura di Napoli, mentre lenon danno. Anche oggi, alle 13,32, ne è stata registrata una di magnitudo 3,9. Bassa la profondità ancora una volta, 2,5 chilometri, ed epicentro nell’area della Solfatara. Avvertita nei Comuni, ma anche nei quartieri occidentali di Napoli, ha seminato di nuovo la paura.Sono oltre 350 gli interventi delle squadre di soccorso di vigili del fuoco e protezione civile. Nel capoluogo sono 184 i cittadini allontanati dai propri appartamenti, per un totale di 87 famiglie.