Sconcerto-Ferrari lo choc di Leclerc e Hamilton dopo il flop all' esordio | si mette malissimo

Laincassa un settimo e ottavo posto nella griglia di partenza del Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2025 di Formula 1. Un risultato che ha lasciato i piloti del Cavallino con l'amaro in bocca. Primo a commentare è Charles: "Già da stamattina la performance in generale non è stata la stessa di ieri. Penso di sapere da dove viene questo cambiamento però dobbiamo analizzare i dati. Abbiamo bisogno di perdere un po' di performance, che non è mai una cosa che si vuole fare ma è la cosa giusta: non andrò ulteriormente nel dettaglio". E ancora, sempre ai microfoni di Sky Sport: "Siamo solo al punto di partenza, torneremo avanti: di sicuro questa macchina ha potenziale però oggi eravamo 'fuori finestra', si è sentito e visto. "La macchina è cambiata abbastanza tra Q2 e Q3, quando non ho mai trovato il feeling.