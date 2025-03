Lanazione.it - Scolmatore e casse di espansione, così è stata contenuta la piena dell’Arno. Come funzionano

Pontedera, 15 marzo 2025 – Circa 30 milioni metri cubi di acqua. È quanto in un pomeriggio è passato dalloa Pontedera. Una imponente quantità di acqua, pari a circa 12mila piscine olimpioniche, tolta dal naturale corso del fiume per abbassare il livello dellain arrivo da Firenze e quindi proteggere l’abitato di Pisa e le aree circostanti. "Con l’apertura – ha spiegato sui social il presidente Eugenio Giani – loha letteralmente abbattuto l’ondata diche stava salendo, riducendo il colmo disul Pisano insieme alledidi Roffia, a San Miniato, realizzate solo qualche anno fa”. “È un’opera strategica della Regione Toscana – ha evidenziato il governatore – che ha salvato il territorio da terribili esondazioni. Inizia con le opere di presa a Pontedera e termina in mare a Calambrone.