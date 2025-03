Lanazione.it - Sciopero nazionale degli autobus venerdì 21 marzo. Ecco chi si ferma in Toscana

Firenze, 152025 - Giornata di disagi in vista per gli utenti del trasporto pubblico locale.21, per l’intera giornata, è stato proclamato unoautoferrotranvieri che coinvolgerà inil servizioe la tramvia di Firenze. L'agitazione è stata indetta dalle sigle sindacali di base Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb Sindacato Generale di Base e Cub Trasporti. Loè stato proclamato per chiedere un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di retribuzione, una diminuzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, oltre a maggiori tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per gli utenti. Inoltre, i sindacati chiedono il blocco delle privatizzazioni e delle gare d'appalto per il trasporto pubblico locale.