Ilfattoquotidiano.it - Sciopero magistrati, il ministero ora chiede ai giudici i verbali delle udienze di rinvio. L’Anm: “Preoccupati, ingerenza inammissibile”

“Una indebitanei confronti dei colleghi che hanno esercitato un diritto costituzionale“. Così la Giunta nazionale dell’Associazione nazionaledefinisce la richiesta, arrivata nei giorni scorsi daldella Giustizia, di conoscere il testo deidideidel Tribunale di Napoli Nord che hanno aderito allodel 27 febbraio contro la separazionecarriere. Un’iniziativa ispirata da un articolo del quotidiano Il Tempo, in cui si raccontava come un giudice di quel Tribunale, nel decreto didell’udienza, avesse inserito il comunicato emesso dalsulla condanna del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, invece di quello – più sobrio e generico – preparato dall’associazione per la giornata di astensione.