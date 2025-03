Oasport.it - Sci di fondo, Therese Johaug vince la 20 km tc di Oslo. Ganz 25ma

Leggi su Oasport.it

Ad, in Norvegia, si è aperta la decima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di: nella 20 km femminile in tecnica classica con partenze ad intervalli si è imposta la padrona di casa norvegese, mentre in casa Italia la migliore è stata Caterina.La vittoria va alla norvegese, prima in 49’59?9, che precede la connazionale Astrid Oeyre Slind, seconda a 16?5, mentre si classifica terza la svedese Ebba Andeon, a 31?9. Resta ai piedi del podio la tedesca Victoria Carl, quarta a 53?4, che precede la finlandese Kerttu Niskanen, quinta a 55?8.Si sale oltre il minuto di distacco con tutte le altre contendenti, mentre in casa Italia vanno a punti tutte le tre azzurre impegnate, tra le quali la migliore è Caterinaa 3’22?5, che va a precedere Anna Comarella, 33ma a 4’03?3, e Martina Di Centa, 34ma a 4’09?7.