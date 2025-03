Oasport.it - Sci di fondo: Nyenget surclassa tutti a Oslo, un gran Pellegrino è ottavo

Martin Loewstroemè semplicemente trionfale nella 20 km con partenza a intervalli a tecnica classica di. Prestazione inarrivabile per chiunque, la sua: domina dall’inizio alla fine, chiude in 43’34” e firma la terza vittoria stagionale nonché quinta in carriera, ed è anche il suo 21° podio in Coppa del Mondo.Lunghissimo il duello per la seconda posizione tra William Poromaa e Simen Hegstad Krueger: la spunta alla fine lo svedese, in ritardo di 51?2. All’atto pratico, impiega 2 secondi in meno rispetto al suo rivale del giorno. Solo Norvegia in top 5, Poromaa a parte, con Harald Oestberg Amundsen quarto a 1’02?4 e Paal Golberg quinto a 1’17?4.Sesto il francese Hugo Lapalus a 1’19?8, a precedere di un decimo l’americano Gus Schumacher. Ottimo Federico, che stampa l’tempo a 1’29?8 da, dimostrando una bella forma in uscita dai Mondiali anche considerato il fatto di aver recuperato dalla fase centrale fino alla conclusione.