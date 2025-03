Oasport.it - Sci di fondo: Ebba Andersson squalificata dalla 20 km di Oslo

Andeon è stata20 km a tecnica classica con partenza a intervalli di. Pochi minuti dopo la conclusione della competizione, che l’aveva vista terza alle spalle di Therese Johaug e Astrid Oeyre Slind, la giuria si è riunita per determinare una violazione della tecnica utilizzata.Al suo posto ora finisce sul podio la tedesca Victoria Carl. Il tutto perché Andeon, che aveva già ricevuto un primo cartellino giallo (e che, per questo motivo, doveva fare particolare attenzione), ne ha ricevuto un secondo per pattinamento.A nulla sono valse le ragioni sia della fondista che del team svedese, anche se è ancora in piedi la possibilità da parte della federazione nazionale di inoltrare un ulteriore appello direttamente verso la FIS. Com’è come non è, ad oggi la questione rimane: Andeon