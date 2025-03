Sci di fondo 20 km Oslo | Johaug e Nyenget firmano due vittorie norvegesi Pellegrino chiude in top-10

Leggi su Sportface.it

Al ritorno in Coppa del Mondo di sci didopo i Mondiali di Trondheim, torna a ruggire Therese. La veterana norge, grande sconfitta della manifestazione iridata dove si è dovuta accontentare di tre argenti e un bronzo, sempre battuta dalle svedesi, ha conquistato il successo nella 20 km a tecnica classica con partenza a intervalli diHolmenkollen. Tra le nevi di casa ha centrato la quinta vittoria in carriera nella capitale norvegese,ndo con il crono finale di 49:59.9 con il miglior tempo ad ogni intervallo cronometrico. In seconda posizione ha concluso la connazionale Astrid Øyre Slind, staccata di 16.5 secondi, mentre completa il podio la tedesca Victoria Carl (+53.4).In principio al terzo posto aveva chiuso la campionessa iridata Ebba Andeon, ma è stata poi squalificata per aver rimediato il secondo cartellino giallo per violazione di tecnica.