Fanpage.it - Sci alpino in TV, dove vedere il Super G femminile di La Thuile e lo Slalom Gigante maschile di Hafjell: orari e diretta

Doppio appuntamento per la Coppa del Mondo di sci. Le donne sono impegnate a Laper ilG (11:00), con Federica Brignone. Gli uomini scendono ad, per lo(9:30 e 11:30). Dirette TV e streaming in chiaro sui canali Rai.