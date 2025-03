Terzotemponapoli.com - Schwoch: “Venezia-Napoli? Una partita piena di insidie”

L’ex attaccante Stefan, che ha vestito le maglie di, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio per analizzare la sfida tra le due squadre. Una gara che, sulla carta, potrebbe sembrare agevole per gli uomini di Antonio Conte, ma che nasconde numerose.Un match tutt’altro che scontatopotrebbe apparire come una sfida semplice per i partenopei. Ma ilha già dimostrato di saper sorprendere, come nel recente pareggio contro l’Atalanta a Bergamo.“Partite facili non ce ne sono in Serie A”, avverte. “Ogni squadra ha le armi per metterti in difficoltà. Non credo che ilsottovaluterà l’impegno, ma il rischio di non affrontarlo nel modo giusto esiste. C’è sempre una certa ansia, perché la corsa allo scudetto è serrata e le partite diminuiscono.