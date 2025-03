Lanazione.it - Schianto tra auto e furgone, muore un ragazzo di 24 anni. Lo choc dell’autista: “Me lo sono trovato davanti”

Leggi su Lanazione.it

Livorno, 15 marzo 2025 – Se l’è visto arrivare contro. Incidente stradale ieri mattina lungo l’Aurelia al Boccale alle alle 8.45 con una vittima, Luca Coccorullo, di 24, residente a Quercianella. Era alla guida della suain direzione Livorno, quando si è scontrato frontalmente con un, al volante del quale c’era un uomo di Pontedera di 50. Coccorullo è apparso subito in gravi condizioni per i traumi subiti nel violento impatto con ilaccorsi sul luogo dell’incidente l’ambulanza della Misericordia di Montenero, l’medica da Livorno e un’altra ambulanza della Misericordia di Antignano. Stabilizzate le condizioni del ferito, con politrauma e non cosciente, i soccorritori lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno dove era stata messa in allerta la shock room.