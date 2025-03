Thesocialpost.it - Schianto mostruoso in galleria, un’auto si ribalta: ci sono feriti

Incidente in A12 tra Chiavari e Rapallo: auto sie prende fuoco in, traffico in tiltPomeriggio di caos lungo l’autostrada A12, nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 14 all’interno dellaMaddalena, in direzione Genova. Una vettura ha improvvisamente sbandato, si è capovolta e ha preso fuoco, generando attimi di grande paura per gli automobilisti in transito.Fortunatamente, gli occupanti del veicoloriusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. Sul postointervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Chiavari e il personale del 118, che hanno prestato le prime cure aie li hanno trasin ospedale a Lavagna in codice giallo.Per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio e la rimozione del veicolo, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso, provocando lunghe code che hanno raggiunto i 4 chilometri.