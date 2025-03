Thesocialpost.it - Schianto forte nel bresciano: muore una donna di 31 anni

Leggi su Thesocialpost.it

xr:d:DAFNHkF9jy4:12,j:36192087484,t:22092410Grave incidente stradale nella notte a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove unadi 31ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto e un camion. Il tragico impatto è avvenuto intorno alle 2 del mattino lungo una strada provinciale, in un tratto reso particolarmente insidioso dalla pioggia battente.Secondo le prime ricostruzioni, laera alla guida della sua vettura quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrata con un mezzo pesante proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato violento e per la giovane automobilista non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso della vittima.