Scherma, sei spadisti azzurri in tabellone a Budapest

La seconda giornata del Grand Prix di spada aera dedicata alle qualificazioni maschili. Saranno sei glipresenti domani nelprincipale, compreso Davide Di Veroli, che era già l’unico sicuro di scendere in pedana grazie alla sua posizione nel ranking mondiale.A raggiungere per primo il romano è stato Simone Mencarelli, autore di una fase a gironi perfetta con sei vittorie in altrettanti assalti. Dagli assalti preliminari hanno poi centrato la qualificazione Matteo Galassi, Giacomo Paolini, Gianpaolo Buzzacchino ed Andrea Santarelli, che rientrava proprio a.Eliminazione negli assalti di qualificazione per Enrico Piatti, che incredibilmente aveva concluso la fase a girone con sei vittorie, ma senza riuscire ad entrare tra i migliori sedici. Fuori anche Valerio Cuomo, Gabriele Cimini e Giulio Gaetani.