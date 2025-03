Scherma Grand Prix spada | sei azzurri nel tabellone principale di Budapest

Leggi su Sportface.it

Sono sei gliqualificati aldeldi, in scena a. Davide Di Veroli risultava già ammesso per diritto di ranking. Simone Mencarelli si è unito a lui dopo una fase a gironi conclusa con un percorso netto fatto di sei vittorie. I successi negli assalti preliminari hanno consegnato il pass alla giornata clou del torneo anche a Matteo Galassi, Giacomo Paolini, Gianpaolo Buzzacchino e al rientrante Andrea Santarelli. Stop all’ultimo incontro di giornata per Filippo Armaleo e Luca Diliberto. Enrico Piatti si è fermato alda 128, mentre sono stati eliminati nel primo turno preliminare Valerio Cuomo, Gabriele Cimini e Giulio Gaetani. Domani andrà in scena la terza e ultima giornata del. L’italia vedrà in gara un totale di 17 atleti: undici nella prova femminile, sei in quella maschile.