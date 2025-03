Ilgiorno.it - Scatta l’allarme topi. Chiusa la materna per la sanificazione

Leggi su Ilgiorno.it

Da ieri e fino a martedì resteràla scuola per l’infanzia Rigolli di Golasecca. Motivo: consentire ladei locali in conseguenza del ritrovamento di escrementi di topo. Il sindaco Claudio Ventimiglia ha rassicurato: "i bambini non hanno corso alcun pericolo" perché il locale dove erano presenti è chiuso, in disuso da due anni. La spiacevole scoperta è avvenuta nella giornata di giovedì, quando il personale in servizio ha individuato tracce di escrementi di roditore nell’area della vecchia cucina, uno spazio non più utilizzato da alcuni anni. Dopo una prima verifica da parte del Comune, è stato richiesto l’intervento di una ditta specializzata per valutare il problema e decidere l’intervento di. Ha spiegato ieri il sindaco: "La chiusura dell’asilo è stata decisa in via precauzionale in accordo con la dirigente Emanuela Melone.