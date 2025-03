Scatta la sosta su prenotazione | a San Siro da 150 euro all’ora L’esperimento poi si allargherà

Ilgiorno.it - Scatta la sosta su prenotazione: a San Siro da 1,50 euro all’ora. L’esperimento poi si allargherà

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Prenotare un parcheggio su strada? Sarà possibile. A cominciare dalla zona di San, per l’esattezza dalle vie Achille e Pessano. In questi punti, stalli difuori dalla carreggiata, non a bordo marciapiede ma in spazi delimitati, saranno prenotabili dagli automobilisti: 1,5, 15al giorno in caso di manifestazione. È une sperimentazione “per testare modalità innovative di regolazione dellacon possibilità didel posto e nuove tariffe”. Lo ha deliberato la giunta comunale. Ci vorrà qualche settimana per allestire le prime due aree designate, nelle vie Achille e Pessano, con guardrail e segnaletica. Poi, a poco a poco, il provvedimento verrà esteso. L’ipotesi è allargarlo a piazzale dello Sport – ai piedi del Meazza – e a ridosso dell’ospedale San Carlo, sempre nello spicchio ovest della città, ma per questi luoghi sono ancora in corso verifiche tecniche.