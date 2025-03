Ilfattoquotidiano.it - Scarpinato: “La maggioranza costruisce l’habitat ideale per il mondo della corruzione. La linea di resistenza è salvare la Costituzione”

“L’agenda politica di questasta costruendo, giorno dopo giorno, un habitatper gli interessi del vasto ed eterogeneo. Per ilborghesia mafiosa e delle nuove aristocrazie militari. Un’agenda politica il cui filo conduttore è approfittare degli attuali rapporti di forza per smantellare tutte le regole, tutti i sistemi di controllo che ostacolano gli affari sporchi e gli illeciti arricchimenti”. Così Roberto, ex magistrato italiano, intervenendo nel corsopresentazione del libro di Saverio Lodato “Cinquant’anni di mafia”, al Teatro Golden di Palermo. Il senatore del Movimento 5 stelle spiega quindi come si sta attuando questa “agenda politica” e attacca: “Approvano a getto continuo riforme che castrano i poteri di indaginemagistratura.