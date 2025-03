Lanazione.it - Scandalo Keu e processo. Questione abuso d’ufficio. Evitato il possibile stop

Un passaggio chiave, ieri in tribunale a Firenze, per l’udienza preliminare dell’inchiesta Keu con al centro le presunte terre avvelenate che sarebbero finite a tonnellate in mezza Toscana. Arpat è fuori delin quanto il giudice, si apprende, ne ha rigettato la chiamata quale responsabile civile. Altro punto fondamentale affrontato ieri è stato il nodo l’, reato che la riforma Nordio ha abrogato. La procura, da settimane, aveva formulato la richiesta di sollevare ladavanti alla Consulta e di sospendere il giudizio per tutti gli imputati e la conseguente sospensione della prescrizione per tutti i reati contestati nell’inchiesta, non solo per quelli oggetto delladi legittimità sollevata. L’, infatti, è contestato a molti degli indagati dell’inchiesta Keu, in quanto il reato era ancora vigente sia nella fase delle indagini, sia quando la procura ha depositato le richieste di rinvio a giudizio.