Ilrestodelcarlino.it - Scacchi, il campionato a Forlì. Attese cinquecento persone tra serie C e Promozione

Sono500, tra giocatori e accompagnatori, per ilItaliano a Squadre di, che vede svolgersi ale gare per laC e la. I pezzi si sono mossi ieri sera per il primo dei 5 turni di gara, per arrivare all’ultimo scacco matto domani pomeriggio. Il raggruppamento è organizzato dal Circolostico Forlivese, che lo scorso autunno ha candidatoalla Federazione Nazionale, ottenendo l’onore di ospitare un girone dellaC, dove milita una nostra squadra, e due della, dove di squadre forlivesi ce ne sono ben 4. "Una delle quali, in, è tutta femminile – spiegano il responsabile tecnico Roberto Bartolozzi e il vice presidente Roberto Petrini –, mentre altre due sono formate da junior, dai 10 ai 15 anni, una inC e l’altra in