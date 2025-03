Formiche.net - Sanzioni agli oligarchi di Putin, cosa cambia con Trump? Scrive il gen. Costantini

Dopo l’inizio delle vicende politico militari che hanno visto come attori l’Ucraina e la Russia, fin dal novembre 2014, le autorità occidentali, e più specificatamente l’amministrazione statunitense e l’Unione europea, hanno ritenuto di “indebolire” il consenso politico ed economico del presidente Vladimircolpendo, conamministrative quali il congelamento o sequestro, i beni degli “” russi, affinché questi, stremati dalle privazioni dei loro beni, convincessero il leader a desistere dalle sue iniziative belliche contro l’Ucraina.In termini di risultato, gli effetti desiderati non hanno trovato conferma. Il presidenteha proseguito la sua azione, incurante dellee, da ultimo, per sostenere le ingenti spese di guerra, ha aumentato le imposte sulle imprese russe, molte delle quali appartenenti propriosanzionati.