Impresaitaliana.net - Santa Allegria Flowers Groove, il 23 marzo a Villa Campolieto

Non solo musica e street food, per ilprotagonisti tradizione e culturaErcolano. Dopo una visita guidata delle sale superiori di, storica residenza del Miglio d’Oro, ed un percorso culturale nella celebrevesuviana si darà inizio al.L’appuntamento è per domenica 232025, a partire dalle 12:30 asi terrà un evento che, come promettono gli organizzatori, consentirà di perdersi tra le meraviglie della straordinaria location fondendo tradizioni, cultura, sapori e musica.«La prima parte della giornata sarà allietata da musica Ambient e Jazz con tromba e sassofono dal vivo, dando vita ad inconfondibili melodie che catapulteranno gli ospiti in un’atmosfera magica – dicono gli organizzatori dell’evento – Spazio anche all’area kids, interamente dedicata ai piccoli ospiti che, nel corso della loro permanenza in, potranno assistere al sorprendente numero del Mago Leo e allo spettacolo di bolle».