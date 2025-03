Lortica.it - San Zeno, inquinamento da nitriti: nessuna bonifica dopo quattro anni

Leggi su Lortica.it

A San, all’interno dello stabilimento della Caurum Srl, un’azienda specializzata nel trattamento di rifiuti speciali, è stato rilevato un significativo superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per inelle acque sotterranee. Il problema, segnalato circafa, non ha ancora trovato una soluzione, e finora non è stato avviato alcun intervento di.Inizialmente si ipotizzava un collegamento con la rete fognaria gestita da Nuove Acque, ma la società ha smentito la presenza di un collettore, escludendo ogni responsabilità. Nel frattempo, tra il 2023 e l’inizio del 2025, si sono susseguite interlocuzioni tra Comune di Arezzo, Regione Toscana, ARPAT, AUSL, Prefettura e la stessa Caurum, senza che venissero adottate misure concrete per fermare l’