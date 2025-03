Lanazione.it - San Miniato, tentata rapina all’ufficio postale: due arresti

Pisa, 15 marzo 2025 – Un intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato unadi via IV Novembre a San. Due uomini, intorno alle 10.40 di ieri, travisati con passamontagna, stavano per fare irruzione quando sono stati intercettati dai militari in servizio di pattuglia. Alla vista delle divise, i malviventi hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati bloccati dopo un inseguimento. Uno deitori è stato fermato subito, mentre il secondo è stato intercettato poco dopo a bordo di un’auto risultata rubata a Empoli il giorno precedente. I carabinieri hanno sequestrato passamontagna, una pistola scacciacani modificata, fascette di plastica, telefoni cellulari e altri strumenti utilizzati per il colpo. I due uomini sono stati arrestati e condotti nel carcere di Pisa, mentre proseguono le indagini per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri complici.