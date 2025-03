San Giovanni sogno promozione | Ora dipende soltanto da noi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una vittoria all’ultimo respiro, dopo aver annullato due set point agli avversari e dopo oltre due ore di battaglia sportiva. L’Omag Mt Santorna da Padova con tanto entusiasmo, ma anche con tanta stanchezza. Non c’è tempo per rifiatare però. Domani pomeriggio al PalaMarignano (ore 17) sarà di nuovo campionato con un altro big-match, contro Busto Arsizio. Ma l’entusiasmo come detto è alle stelle, perché ildellain A1 è a un passo con le marignanesi avanti di cinque lunghezze in classifica rispetto a Macerata. "La partita contro Padova? Siamo riusciti – spiega il presidente Stefano Manconi – a recuperare quando oramai il quarto set pareva compromesso, con le nostre avversarie avanti 23-18, e già pensavamo al tie-break. Siamo stati davvero molto bravi a mantenere la calma, sfruttando alcuni loro errori e mantenendo con Nicolini un turno di battuta decisivo, bene così".