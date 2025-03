Ilrestodelcarlino.it - Samb, Visi: "Serve calma. Sosta nel momento giusto"

"Il nostro vantaggio era buono ma avevamo sopra la testa la spada di Damocle del ricorso sul caso Cianci di Tivoli, Fermana e Civitanovese e quindi eravamo costretti a non gestirlo". Stefano, capitano dellanella stagione 200-2001 coincisa con il ritorno in C2, inizia così la sua analisi suldella formazione rossoblù. "Dovevamo -aggiunge- riuscire a mantenere i nove punti di vantaggio della possibile penalizzazione, ma con Gaucci bisognava solo vincere e basta, senza fare calcoli. Senza dimenticare poi le pressioni interne ed esterne che avevamo. Alla fine abbiamo tritato tutti". Ed aggiunge. "Lacapita nelpiù opportuno anche perché era impossibile che lariuscisse a mantenere questo ritmo. Per come è stato gestito, sono tranquillo. Va solo capito ilda parte di tutti a partire dalla società, squadra, tifosi e stampa.