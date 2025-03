Salvini | da cretini litigare con Trump governo tratti direttamente con lui

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 mar. (askanews) – Donald“è sicuramente un personaggio complesso, con un atteggiamento sulla politica economica non preventivabile, che non segue la scuola diplomatica franco-tedesca, è una novità. Può stare simpatico o antipatico ma è certo che per 4 anni governerà la potenza più importante del mondo. Quindi o ci litighi o ci vai d’accordo: è dacon il presidente Usa, è autolesionismo”. Lo ha detto Matteoad Ancona intervenendo a ‘Tutta un’altra economia, la sfida del valore’, il primo dei tre eventi della Lega che porteranno al congresso federale. “Non è un ragionamento raffinato – ha insistito– non vuol dire essere servi. Trattare conè un dovere, nel migliore dei mondi possibili ci andrebbe Ursula von der Leyen con i commmissari delegati ma ho come il timore e l’impressione che se il commissario lituano e slovacco va a Washington difficilmente trova qualcuno che gli apre la porta.