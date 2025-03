Ilfattoquotidiano.it - Salva Milano sconfitto? In realtà rischia di rientrare dalla finestra del Senato

Craxi almeno era stato molto più prudente di Sala. Quando ci fu l’arresto dell’esponente socialista Chiesa, amministratore del Pio Albergo Trivulzio, si limitò a definirlo “un mariolo”. Da quell’arresto iniziò invece la valanga di Tangentopoli che mise in luce un sistema di gestione degli appalti pubblici marcio. Il sindaco Sala ha dichiarato invece in ogni momento che l’urbanistica milanese era una casa di vetro. Non c’era neppure un mariuolo. Sbagliava la Magistratura, sbagliavano coloro che denunciavano gli scandali sulle aree ferroviarie. Ad un giornalista scomodo, Gianni Barbacetto, Sala ha voluto addirittura inviare una denuncia per diffamazione, tanto per ribadire chi comanda.Dal giorno degli arresti domiciliari dell’ex dirigente apicale del settore urbanistico del comune di, Giovanni Oggioni, Sala ha cambiato musica.