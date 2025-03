Oasport.it - Salto con gli sci, Wellinger fa saltare il banco a Vikersund: tappa e “maglia” di Raw Air! Insam rimonta da 17mo posto

Leggi su Oasport.it

Ha rischiato di vincere il vento anella prima gara di volo delle due che chiudono Raw Air, il gruppo di gare del Nord. Ha rischiato di rovinare la prima festa della sua carriera in una gara di volo al tedesco Andreasche è stato più forte anche di Eolo e si è aggiudicato la terzadella Tournèe nordica. Festeggia la Germania e festeggia in proporzione anche l’Italia con Alexche ha ottenuto il secondo miglior risultato della stagione, con una supernella seconda parte di gara che lo ha portato fino al, risultato che conferma l’attitudine dell’azzurro alle gare di volo.Andreaè spuntato non dal nulla ma dal mazzo degli outsider dominando la gara, facendo bene soprattutto nel primo segmento di gara, chiuso al primo, e gestendo al meglio una situazione non semplice di vento nel secondonel quale è atterrato a 229,5 metri per un totale di punti di 436.