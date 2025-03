Salto con gli sci a Vikersund l’ennesimo capolavoro di Nika Prevc

Leggi su Sportface.it

Un vento fortissimo che si è abbattuto sunella fasi finali della seconda gara di volo femminile ha condizionato il quartultimo appuntamento della Coppa del Mondo dicon gli sci 2024/25. Inizialmente programmata in mattinata, la prova è stata interrotta e poi posticipata alle 15:45 con un solo turno dia disposizione per determinare la classifica. Sul trampolino di volobakken HS240, però, alla fine è stata la solita. La 19enne fuoriclasse slovena ha conquistato la decima vittoria consecutiva tra CdM e Mondiali, aggiungendo un’altra perla ai nove successi in fila ottenuti ad oggi su tutte e tre le tipologie di trampolino. Una doppietta slovena, dato che sul secondo gradino del podio è salita Ema Klinec con i suoi 169.8 punti è salita Ema Klinec, che è riuscita a scavalcare la tedesca Selina Freitag a 157.