Oasport.it - Salto con gli sci: a Vikersund gara di volo femminile cancellata dal vento

Leggi su Oasport.it

Mancava solo Nika Prevc per completare la prima serie nelladal trampolino didi. Ma, sull’HS240 norvegese, ilmolto forte ha fatto sì che tutto venisse cancellato proprio prima che lei, 22a e ultima a dover effettuare la propria performance, saltasse.Niente da fare, in sostanza. O forse no: dalla direzioneè stata espressa la speranza di recuperare lapiù tardi, anche se non sono eventualmente ancora ben chiari i piani in merito. Vero è che cambierebbe davvero poco, visto che la Coppa del Mondo è già decisa a favore di Nika Prevc.Al momento dell’interruzione comandava la tedesca Selina Freitag con 201.6, seguita dalla norvegese Anna Odine Stroem con 3 punti di ritardo, dalla canadese Alexandria Loutitt a -10.9, dall’altra norge Eirin Maria Kvandal a -11.