Salerno Ponteggi '92, esordio per coach Nardone: a Matierno arriva Cagliari

Tempo di lettura: 2 minutiQuintultima giornata di regular season nella Techfind Serie A2 femminile: dopo la sosta, la’92 tornerà in campo oggi con un nuovo allenatore in panchina e la speranza di tornare a fare punti per aggiustare una classifica che, con il terzultimo posto, si è fatta complicata. Al PalaSilvestri-Itsvil Arena arriverà la Sardegna Marmiper battezzare l’di Fabioalla guida delle granatine. Palla a due alle 15 al palasport del rione. La partita sarà anticipata, rispetto al canonico orario delle 19:30, per venire incontro alle esigenze logistiche delle isolane, settime in graduatoria con 20 punti. Direzione di gara affidata a Giuseppe Scarfò di Palmi e Matteo Migliaccio di Catanzaro.Patron Angela Somma spera in un’inversione di tendenza e carica il gruppo di De Mitri e compagne: “Ci auguriamo di ritrovare la verve e la forza che avevamo un po’ smarrito negli ultimi mesi.