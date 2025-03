Ilgiorno.it - Sabrina strangolata a 56 anni. I compaesani sono increduli:: "Una coppia solo casa e lavoro"

Leggi su Ilgiorno.it

CHIGNOLO PO (Pavia) "Erano le 9.30 circa, ho sentito abbaiare i cani. Non avrei mai immaginato che fosse successa una cosa del genere". Ennio Granata, 92, abita nella villetta bianca proprio a fianco di quella in cui ieri mattina è stata trovata mortaBaldini Paleni, 56. Uccisa,nella suain via Mariotto, nella frazione Lambrinia di Chignolo Po. "Li conosco da quandovenuti ad abitare qui – ricorda ancora il vicino di– una decina difa circa. Lei lavorava in unadi riposo a Senna Lodigiana. Lui lavora per una lavanderia industriale a Borghetto Lodigiano, ma avrà cambiato sei o sette lavori in questi". Non erano sposati, il compagno non era inquando la donna è stata trovata ormai priva di vita. L’allarme è stato lanciato dalla figlia di lei, che non riusciva a contattarli al telefono e, arrivata fuori dall’abitazione, ha sentito odore di gas e ha chiamato il 112, facendo entrare con le proprie chiavi i vigili del fuoco e i carabinieri.