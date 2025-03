Ilgiorno.it - Sabrina Baldini Paleni uccisa dal compagno a Chignolo Po, la figlia al 52enne: “Non hai vinto, non hai spento la sua luce”

Po (Pavia), 15 marzo 2025 – “Addio angelo mio, ciao mamma, faremo di tutto per farti aver giustizia”. Sono le parole di Selene, ladi, 56 anni,Po, in provincia di Pavia, dalFranco Pettineo, 52 anni, che è poi stato fermato e ha confessato il delitto. “Tu non meritavi questo - ha scritto la giovane sui social - io, mio fratello, tuo genero, la sua famiglia, che ormai consideravi la nostra, faremo di tutto per fargli aver quello che si merita”. “Noi ti proteggeremo, tu proteggici da lassù - ha aggiunto Selene -. Non verrai mai dimenticata”. E rivolgendosi all’uomo. ha concluso: La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci e dei vigliacchi e tu non hai, non haiquella”.Po, l’omicidio di: ilFranco Pettineo ha confessato È stata proprio la giovane, che non abita più insieme alla madre, a lanciare l’allarme ieri mattina.