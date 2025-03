Ilnapolista.it - Rummenigge: «I calciatori si lamentano di giocare troppo, ma si sono auto-intrappolati chiedendo più soldi»

In un’intervista al Corriere della Sera, Karl-Heinz, ex calciatore e presidente dell’Eca (Associazione club europei), ha espresso il suo disappunto sugli stipendi dei, definiti eccessivamente alti. Attualmente è nel consiglio direttivo del Bayern Monaco.: «Isidi, ma sipiù»A nessuno piace l’idea di sfidare l’Inter in Champions. Che ne pensa il suo Bayern?«le mie due squadre del cuore e nonmolto felice di questo quarto. L’idea che una delle due debba uscire non mi piace: preferivo sfidare l’Inter in finale».Cosa hanno in comune Lautaro e Kane?«molto importanti per la loro squadra, due leader. Ma come giocatoridiversi, Kane è la classica prima punta, Lautaro secondo me è più una seconda punta: molto bravo, molto utile, mi è sempre piaciuto e l’ho apprezzato in Qatar.