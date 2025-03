Internews24.com - Rummenigge: «Bayern Inter, le mie due squadre del cuore! Calhanoglu? Non è vero che l’abbiamo cercato in estate, vi spiego…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «, le mie duedel? Non èchein, vi spiego.» Le parole del doppio exIn una lungavista rilasciata al Corriere della Sera, Karl-Heinz, ha parlato cosi della sfida che vedràMonaco esfidarsi in Champions League:SFIDA- «Sono le mie duedele non sono molto felice di questo quarto. L’idea che una delle due debba uscire non mi piace: preferivo sfidare l’in finale».INZAGHI O KOMPANY, CHI HA PIU’ PRESSIONE?- «La pressione è su tutti e due e l’ha tanta voglia di vincere. Ero a Istanbul e l’ho vista con il City, un club che ha un fatturato più alto anche del: ma in determinati momenti non conta molto».KANE E LAUTARO– «Sono molto importanti per la loro squadra, due leader.