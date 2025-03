RugbyItalia battuta dall' Irlanda 17-22

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.17 L'Italia conclude con una sconfitta il 'Sei Nazioni'. Allo stadio Olimpico di Roma, azzurri battuti 17-22, vincitrice delle ultime due edizioni, con una prestazione combattiva. Gli azzurri giocano un gran primo tempo (sotto 10-12), ma poco prima dell'intervallo c'è la sanzione di Lamaro con espulsione di 10'. Italia con un uomo in meno incassa due mete in mischia che decretano la vittoria irlandese (giallo anche a Vincent, altri 10 minuti con l' uomo in meno, poi anche il rosso). Mete azzurre di Ioane e Varney.