Rugby Sei Nazioni | grande Italia all’Olimpico ma passa l’Irlanda 22-17

Leggi su Sportface.it

L’lotta ma cade22-17 contronell’ultima giornata del Sei2025. Prova coraggiosa degli uomini di Quesada, che fanno partita pari con una delle formazioni leader del ranking mondiale (precedenti 33-4, unica vittoria al Sei16 marzo 2013). Ottimo avvio degli azzurri, che vanno in vantaggio con la meta di Ioane al 12?. Allan trasforma per il 7-0 iniziale. Incontro fisico e diversi giocatori dell’ne pagano le conseguenze. Infortunio alla spalla destra per Lamb-Cona, che al 19? è costretto a lasciare spazio a Cannone. Cinque minuti più tardi (24?) arriva il pareggio delcon la meta di Keenan e la trasformazione di Crowley. Altre due defezioni per Quesada, che al 29? perde sia Negri (dentro Lamaro) che Cannone (dentro Vintcent). Attacco azzurro in stallo e ci pensa il calcio di Allan (32?) a riportare l’davanti sul 10-7.