Rosucci in conferenza | Non siamo state all’altezza Diamo sempre tutto ma oggi ha funzionato niente

di Mauro Munnoin: «Nonmaha». Le parole della centrocampista della Juventus Women(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Martina, centrocampista della Juventus Women, parla instampa al termine della sconfitta con la Fiorentina nella terza giornata della poule scudetto di Serie A femminile.COSA DIRA’ ALLE COMPAGNE – Avremo tempo non di parlare ma di lavorare duramente, in maniera umile.nondi questa maglia, non ci sono scuse, infortuni, campo e stanchezza che tenga. Abbiamo avuto due occasioni per allungare il nostro vantaggio e non le abbiamo sfruttate. Quindi dobbiamo fare umilmente un mea culpa e tornare a lavorare serenamente ma più forte perché quando perdi qualcosa è andato male e bisogna lavorare di più quindi lo faremo dal primo giorno della prossima settimana.